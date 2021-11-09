كورونا يفكك صفوف المنتخب الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أمس أن 4 لاعبين في المنتخب الأول خضعوا للعزل بعدما كشفت الفحوص عن إصابة لاعب بعدوى فيروس كورونا المستجد ، وذلك خلال الاستعداد لمواجهة ليختنشتاين في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وأوضح الاتحاد أن نيكلاس زوله جاءت نتائج فحوصه إيجابية رغم تناول الجرعة الكاملة للقاح المضاد لفيروس كورونا، ولم تظهر عليه أي أعراض.

وتقرر عزل زملاء زوله (سيرج جنابري وجمال موسيالا وكريم أديمي) باعتبارهم مخالطين مباشرين للاعب، وذلك طبقا لتعليمات السلطات الصحية، رغم أن فحوص «بي.سي.آر» الخاصة بهم جاءت بنتائج سلبية، حسب ما ذكره الاتحاد الألماني.

وخضع اللاعبون والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخب للفحوص عقب التجمع أمس الأول في فولفسبورج استعدادا لمباراة ليختنشتاين المقررة غدا ومباراة أرمينيا يوم الأحد المقبل.

وذكر الاتحاد الألماني أن فحوص جميع اللاعبين الآخرين جاءت بنتائج سلبية وسيواصلون استعداداتهم كما كان مخططا، وذلك رغم إلغاء المران الصباحي للفريق أمس.

وحسم المنتخب الألماني تأهله بالفعل إلى نهائيات المونديال.

وقال مدير الاتحاد الألماني أوليفر بيرهوف»عدد الإصابات بعدوى كورونا ارتفع بشكل حاد من جديد في جميع أنحاء البلاد مؤخرا. لذلك نواصل تطبيق معايير النظافة والقواعد العامة خلال آخر مشاركة دولية هذا العام، كي نعمل بأعلى درجة من المسؤولية في الوضع الحالي المتعلق بالعدوى».

وأضاف «هذه الأنباء التي جاءت قبيل آخر مباراتين بتصفيات كأس العالم، كانت مؤلمة للغاية بالنسبة للجهاز الفني وكذلك للمنتخب بأكمله.

لكن الصحة تأتي أولا، بالطبع. أتمنى للاعب المصاب الشفاء العاجل، وألا يعاني من أعراض».

ولم يجر الكشف بشكل فوري عن احتمالات استدعاء المدير الفني هانسي فليك للاعبين آخرين ضمن قائمة المنتخب.

وكان المنتخب يضم في البداية 27 لاعبا وقد أضاف فليك المدافع جوناثان تاه أمس الأول.