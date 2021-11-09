صلاح والنني يقودان مصر أمام أنجولا

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ويتأهب المنتخب المصري لمواجهة أنجولا في لواندا يوم الجمعة المقبل ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
ويتوجه المنتخب في الواحدة ظهر اليوم إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة للدور الأخير من تصفيات كأس العالم.
ومن المقرر أن تعود البعثة إلى برج العرب في اليوم التالي للمباراة استعدادا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل باستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد كشف في وقت سابق عن طاقم تحكيم من الكونغو الديموقراطية لإدارة مباراة أنجولا ومصر، فيما يدير مباراة مصر والجابون، حكم من بوروندي.
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