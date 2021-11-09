إبعاد بوجبا عن المنتخب الفرنسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انسحب لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوجبا من صفوف المنتخب الفرنسي بسبب إصابة في الفخذ، وذلك قبل آخر مباراتين للمنتخب في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتعرض بوجبا للإصابة خلال التدريبات أمس الأول، وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة أمس أن اللاعب سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراتي كازاخستان وفنلندا.

وأوضح أنه نتيجة لإصابة في الفخذ الأيمن، سيغيب بول بوجبا عن المباراتين المقبلتين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه جرى استدعاء لاعب روما جوردان فيريتو ليحل مكان بوجبا قبل المباراة المقررة أمام كازاخستان، والتي تحسم نقاطها الثلاث تأهل فرنسا إلى نهائيات كأس العالم.

ويتصدر المنتخب الفرنسي حاليا المجموعة الرابعة بفارق 3 نقاط أمام نظيره الأوكراني صاحب المركز الثاني وبفارق 4 نقاط أمام فنلندا التي تحتل المركز الثالث.

ولا يزال بوجبا يخضع لإيقاف يحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، والمقررة أمام واتفورد، إثر طرده في المباراة أمام ليفربول.