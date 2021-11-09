شكرا لقرائتكم خبر إبعاد بوجبا عن المنتخب الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعرض بوجبا للإصابة خلال التدريبات أمس الأول، وأعلن الاتحاد الفرنسي للعبة أمس أن اللاعب سيغيب عن صفوف المنتخب في مباراتي كازاخستان وفنلندا.
وأوضح أنه نتيجة لإصابة في الفخذ الأيمن، سيغيب بول بوجبا عن المباراتين المقبلتين.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه جرى استدعاء لاعب روما جوردان فيريتو ليحل مكان بوجبا قبل المباراة المقررة أمام كازاخستان، والتي تحسم نقاطها الثلاث تأهل فرنسا إلى نهائيات كأس العالم.
ويتصدر المنتخب الفرنسي حاليا المجموعة الرابعة بفارق 3 نقاط أمام نظيره الأوكراني صاحب المركز الثاني وبفارق 4 نقاط أمام فنلندا التي تحتل المركز الثالث.
ولا يزال بوجبا يخضع لإيقاف يحرمه من المشاركة في المباراة المقبلة لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، والمقررة أمام واتفورد، إثر طرده في المباراة أمام ليفربول.
كانت هذه تفاصيل خبر إبعاد بوجبا عن المنتخب الفرنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.