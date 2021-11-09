«قد يعرض للبيع».. ما هو موقف الزمالك في حال عدم الاتفاق مع بن شرقي على تجديد عقده؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن موقف نادي الزمالك في حال عدم الاتفاق مع نجمه المغربي أشرف بن شرقي على تجديد تعاقده مع الفريق.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، قوله إنه في حالة عدم الاتفاق مع بن شرقي، فإنه قد يتم عرضه للبيع خلال شهر يناير القادم.

وأضاف المصدر أن الباب ما زال مفتوح أمام بن شرقي لتجديد عقده مع الزمالك، مشيراً إلى أن الأزمة تكمن فقط في بند الشرط الجزائي.

وقال المصدر: "في حالة عدم الاتفاق حول تجديد التعاقد فسيتم دراسة بيع بن شرقي خلال شهر يناير القادم للاستفادة منه بأي مبلغ، لكن بعد الموافقة من جانب باتريس كارتيرون المدير الفني".

وأكمل: "الخلاف مع بنشرقي حول موعد تفعيل الشرط الجزائي الذي سيتم وضعه في عقده، فإذا توصلنا لاتفاق معه حول هذا الأمر فسيتم التجديد له واستمراره معنا بشكل طبيعي".

واختتم: "الباب ما زال مفتوح أمام التجديد لبنشرقي، الزمالك وافق على جميع مطالبه المالية ولا يتبقى في الاتفاق سوى مشكلة الشرط الجزائي فقط".