بالأرقام.. حصيلة الدوري قبل التوقف.. علامتان كاملتان وترتيب الهدافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

75 هدفا كانوا حصيلة 27 مباراة أقيمت على مدار أول ثلاث جولات من النسخة الـ63 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي تم اختتامها بمباراة القمة التي حسمها الأهلي أمام غريمه الزمالك بإستاد القاهرة.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة (5-3) يوم الجمعة الماضي 5 نوفمبر، ليضع يديه على صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، قبل أن تتوقف المسابقة بسبب الأجندة الدولية.

ويخوض منتخب مصر مباراتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث يلتقي نظيره الأنجولي يوم الجمعة المقبل في لواندا، ثم يستضيف الجابون يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر الجاري.

وتُستأنف مسابقة الدوري يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر، حيث ستقام الجولة الرابعة ويلتقي الزمالك حامل اللقب بالإسماعيلي في الإسماعيلية، والأهلي أمام المقاولون العرب بملعب "الأهلي we السلام" يوم الجمعة.

وقبل التوقف، انفرد فريقان بالعلامة الكاملة وهما الأهلي وبيراميدز، حيث فاز الأهلي على الإسماعيلي 4-0، البنك الأهلي 1-0 والزمالك 5-3، وبيراميدز على مصر المقاصة 2-1، فاركو 2-1 والاتحاد السكندري 3-0.

واهتزت الشباك بـ75 هدفا في 27 مباراة، حيث جاء 26 هدفا في الجولة الأولى، ومثلهم في الجولة الثانية و23 هدفا في الجولة الثالثة، وتحقق التعادل السلبي في مباراتين فقط، المصري وسموحة، والمقاصة وسيراميكا.

وكان الأهلي صاحب أقوى خط هجوم بعد تسجيل لاعبيه 10 أهداف، ويليه الزمالك وسموحة وبيراميدز والاتحاد السكندري برصيد 7 أهداف لكل منهم، ويعد طلائع الجيش وفاركو الإسماعيلي الأضعف بهدف وحيد.

وفي الدفاع، انفرد البنك الأهلي برقم مميز في الدوري كصاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعد استقبال هدف وحيد وكان أمام الأهلي، بينما اهتزت شباك الاتحاد السكندري بتسعة أهداف ليصبح دفاعه هو الأضعف.

وفي الوقت الذي حقق فيه الأهلي وبيراميدز العلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات)، لم يحصد كل من فاركو، إيسترن كومباني والإسماعيلي أي نقاط ليقبعوا في قاع ترتيب المسابقة بعد خسارة مبارياتهم الثلاث الأولى.

وعلى مستوى الهدافين، يتقاسم أربعة لاعبين الصدارة وهم الأنجولي كريستوفاو مابولولو (الاتحاد)، التونسي علي معلول (الأهلي)، مروان حمدي (سموحة)، محمد هلال (البنك الأهلي)، وأحمد سيد زيزو (الزمالك) بثلاثة أهداف لكل منهم.

ترتيب الدوري:

الأهلي - 9 نقاط

بيراميدز - 9 نقاط

غزل المحلة - 7 نقاط

الهدافون:

كريستوفاو مابولولو - 5 أهداف

علي معلول - 5 أهداف

مروان حمدي - 5 أهداف

محمد هلال - 5 أهداف

أحمد سيد زيزو - 5 أهداف

الفرق الأكثر تسجيلا:

الأهلي - 10 أهداف

غزل المحلة - 7 أهداف

الاتحاد السكندري - 7 أهداف

الزمالك - 7 أهداف

سموحة - 7 أهداف

بيراميدز - 7 أهداف

الأكثر حصولا على ضربات جزاء:

الأهلي - 3 ضربات جزاء

الاتحاد السكندري - 3 ضربات جزاء

الزمالك - 3 ضربات جزاء