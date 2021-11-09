"قد نعرضه للبيع".. مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي مصير بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك،أنه في حالة عدم الاتفاق مع اللاعب أشرف بنشرقي جناح الفريق، فإنه قد يتم عرضه للبيع خلال شهر يناير القادم.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الباب ما زال مفتوح أمام بنشرقي لتجديد عقده، لافتًا إلى أن الأزمة تكمن فقط في بند الشرط الجزائي.

وقال المصدر: "في حالة عدم الاتفاق حول تجديد التعاقد فسيتم دراسة بيع بنشرقي خلال شهر يناير القادم للاستفادة منه بأي مبلغ، لكن بعد الموافقة من جانب باتريس كارتيرون المدير الفني".

وأكمل: "الخلاف مع بنشرقي حول موعد تفعيل الشرط الجزائي الذي سيتم وضعه في عقده، فإذا توصلنا لاتفاق معه حول هذا الأمر فسيتم التجديد له واستمراره معنا بشكل طبيعي".

واختتم: "الباب ما زال مفتوح أمام التجديد لبنشرقي، الزمالك وافق على جميع مطالبه المالية ولا يتبقى في الاتفاق سوى مشكلة الشرط الجزائي فقط".