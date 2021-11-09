طلائع الجيش: لم نستقر على بديل عبد الحميد بسيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام الدين جمال:

أكد أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن أحمد عبد العزيز المدرب العام، سيقود تدريبات الفريق في الفترة الجارية حتى إشعار آخر.

وقال المهدي في تصريحات خاصة ليلاكورة: "حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على المدير الفني الجديد لخلافة عبد الحميد بسيوني".

وأضاف: "الفريق حاليا في معسكر مغلق ولم ينشغل بالشائعات المحيطة بملف المدير الفني، اللاعبون مصممون على تصحيح المسار في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن طلائع الجيش جمع نقطة واحدة من أول 3 جولات في الدوري الممتاز هذا الموسم، ليحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب.