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طلائع الجيش: لم نستقر على بديل عبد الحميد بسيوني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام الدين جمال:

أكد أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن أحمد عبد العزيز المدرب العام، سيقود تدريبات الفريق في الفترة الجارية حتى إشعار آخر.

وقال المهدي في تصريحات خاصة ليلاكورة: "حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على المدير الفني الجديد لخلافة عبد الحميد بسيوني".

وأضاف: "الفريق حاليا في معسكر مغلق ولم ينشغل بالشائعات المحيطة بملف المدير الفني، اللاعبون مصممون على تصحيح المسار في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن طلائع الجيش جمع نقطة واحدة من أول 3 جولات في الدوري الممتاز هذا الموسم، ليحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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