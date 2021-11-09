تعرف على موعد مباراة الكويت والتشيك الدولية الودية والقنوات الناقلة لها، ضمن استعدادات الأخير لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

يستقبل منتخب التشيك نظيره الكويتي على ملعب أندريف ستاديون بمدينة أولوموتس، ضمن تحضيراته لمواجهة منتخب استونيا في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر والمقرر لها يوم 16 نوفمبر الجاري.

في المقابل كان المنتخب الكويتي قد خرج من الدور التمهيدي ببطولة كأس العرب قطر 2021 والمقرر لها 30 نوفمبر الجاري، على يد شقيقه البحريني بنتيجة (2-0) في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 25-6-2021 على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وتعتبر هذه المباراة الودية الثانية للمنتخب الكويتي بعد خسارته امام البوسنة والهرسك صفر-1، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم 4-9-2021 على ملعب الأخير.

موعد مباراة الكويت والتشيك الدولية الودية والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الكويت والتشيك الودية يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الكويت والتشيك على القناة الكويتية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.

الجدير بالذكر ان المنتخبان قد ألتقيا من قبل في مواجهة واحدة كانت ودية أيضاً، والتي تعود الى عام 1995، وفاز حينها المنتخب التشيكي 2-1، وسجل هدف الكويت “نهير الشمرى”.