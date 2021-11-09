تعرف على موعد مباراة الاردن وكوسوفو والقنوات الناقلة ضمن تحضيرات النشامى لبطولة كأس العرب 2021 والمقرر إقامتها في قطر بداية من 30 نوفمبر الجاري.

يستعد منتخب الاردن بقوة لبطولة كأس العرب 2021 بقطر، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات (السعودية – المغرب – فلسطين).

ويخوض المنتخب الاردني لقائه الودي الخامس عندما يحل ضيفاً امام كوسوفو على ملعب فاضل فوكري بالعاصمة بريشتينا، استعداداً لمواجهة السعودية يوم 1-12-2021 في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس العرب.

كان منتخب الاردن قد خاض 4 مباريات ودية، استطاع خلالها ان يحقق الفوز في ثلاث مباريات، أمام كلاً من أوزبكستان 3-صفر، وماليزيا 4-صفر، والبحرين 2-1، وتلقى هزيمة واحدة كانت امام هايتي صفر-2.

على الجانب الآخر يخوض منتخب كوسوفو المباراة استعداداً لمواجهة اليونان ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، والمقرر لها يوم 14 نوفمبر الجاري، ويتواجد الفريق في المركز الأخير بجدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، والتي يتصدرها منتخب السويد برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة الاردن وكوسوفو في تحضيرات كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الاردن وكوسوفو الودية يوم 10 نوفمبر 2021 الموافق الاربعاء، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب فاضل فوكري.

وينقل بث مباشر اللقاء على قناة الاردن الرياضية المجانية على القمر الصناعي نايل سات، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.