برشلونة يتحدى اصابات ديمبيلي ببند مثير في عقده الجديد

رفع برشلونة شعار التحدي أمام اصابات النجم الفرنسي «عثمان ديمبيلي»، بوضع بند مثير في عقده الجديد من الممكن أن يجعله يتقاضى راتب منخفض قياسًا بما كان يتقاضاه من قبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديمبيلي الحالي في الصيف المقبل، حيث أبرم الجناح الفرنسي عقدًا مدته خمس سنوات مع الفريق الكتالوني عند وصوله من بوروسيا دورتموند مقابل أكثر من 100 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2017.

ومنذ ذلك الحين، يواجه صاحب 24 عامًا صعوبات بالغة في إثبات جدارته داخل برشلونة بسبب كثرة تعرضه للإصابات، ورغم ذلك لا يزال يعتقدون داخل النادي الكتالوني أنه قادر على استعادة مستواه المعهود وقيادة الفريق بعد رحيل ليونيل ميسي.

وأكد المدرب الجديد «تشافي هيرنانديز» تلك الاعتقاد، حين صرح في مؤتمره الصحفي الأول بأن تجديد عقد ديمبيلي هو أولوية للفريق في الوقت الحالي، وقال: “ديمبيلي يمكن أن يكون أفضل لاعب في العالم في مركزه، من المهم أن يكون لديه عقلية الفوز والمثابرة، ويجب علينا مساعدته”.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة سيعمل على تضمين بند مثير خاص بالاصابات في عقد ديمبيلي الجديد، وذلك للحفاظ على حقوق الفريق، ولإضفاء مزيد من الإلتزام على اللاعب من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.

وأضافت الصحيفة، أن راتب ديمبيلي سيكون أقل بكثير من دخله الحالي، لكن ستتاح له الفرصة لتعويض الأموال المفقودة من خلال (بند الاصابات)، وهو المشاركة في أكثر عدد من المباريات بشكل متتالي.

وتضع العديد من الأندية عددًا كبيرًا من المباريات في هذا البند المثير، على سبيل المثال، إذا شارك اللاعب في 30 مباراة بالدوري يحصل على مكافئة مالية متفق عليها مسبقًا.

ما يعني أن اللاعب إذا تعرض لإصابة قوية سيجعل من المستحيل الوصول إلى هذا العدد من المباريات نظرًا لوجود 38 مباراة فقط في الدوري، وبالتالي إعفاء الفريق من دفع المزيد من الأموال.

وهكذا بالنسبة إلى ديمبيلي مع برشلونة، ولكن البند بكل تأكيد سيكون على أساس عدد صغير من المباريات مقسمة إلى عدة حزم طوال الموسم.