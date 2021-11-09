موعد مباراة ليبيا والجابون في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليبيا والجابون والقنوات الناقلة في إياب تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم ايضاً مصر وانجولا.

يخوض المنتخب الليبي مباراة هامة وقوية عندما يحل ضيفاً امام الجابون في الجولة الخامسة والقبل الأخيرة من تصفيات مونديال قطر 2022، على ملعب فرانسيفيل.

يدخل منتخب ليبيا المباراة بمعنويات منخفضة بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين امام نظيره المصري، وسيسعي الى استعادة نغمة الانتصارات من جديد على أمل تعثر الفراعنة امام انجولا وتأجيل الحسم الى الجولة الأخيرة.

ويتواجد منتخب ليبيا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، حصدهم من فوزين امام الجابون 2-1 في الجولة الافتتاحية، وامام انجولا 1-صفر في الجولة الثانية.

في المقابل يحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حصدهم من فوز وتعادل، بينما تعرض لهزيمتين امام ليبيا في الجولة الافتتاحية، وامام انجولا 1-3 في الجولة الثالثة.

موعد مباراة ليبيا والجابون؟

يحين موعد مباراة ليبيا والجابون في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022 يوم الجمعو المقبل الموافق 12 نوفمبر 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا والجابون؟

تنقل مباراة ليبيا والجابون على القناة الرياضية الليبية، بالأضافة الى قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.