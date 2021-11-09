يوفنتوس يكافح لتعويض اهداف كريستيانو رونالدو في الدوري الايطالي

كافح يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الايطالي لتعويض أهداف كريستيانو رونالدو، حيث أن لديه حاليًا، أسوأ سجل بين أفضل 10 فرق تسجيلاً للأهداف في السيري آ.

وسجل كريستيانو رونالدو 101 هدفاً في 134 مباراة رسمية مع البيانكونيري، مما ساعد النادي على الفوز مرتين بالسكوديتو، ولقب واحد في كأس إيطاليا خلال السنوات الثلاث التي قضاها في ملعب أليانز ستاديوم.

لكن النجم البرتغالي الذي مثل فريقه الوطني في 182 مباراة، غادر النادي في أغسطس نحو مانشستر يونايتد، ولم يتمكن البيانكونيري من استبداله بهداف آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وتم ربط “دوسان فلاهوفيتش” بالانتقال إلى البيانكونيري في الأسابيع الأخيرة، ويمكن أن يكون الصربي حلاً للمشكلة الواضحة في يوفنتوس هذا الموسم.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في جدول الترتيب، ولكن الرقم القياسي في استغلال الفرص أمام المرمى، يمثل المشكلة الرئيسية، حيث سجل 16 هدفاً فقط، في أول 12 مباراة في الكالتشيو.

إنتر هو الفريق الأعلى تسجيلاً في الدوري برصيد 29 هدفاً من نفس عدد المباريات التي خاضها.

وسجل البيانكونيري أسوأ سجل بين أفضل 10 أندية في الدوري الإيطالي، حيث تعادل مع فيورنتينا في النقاط والأهداف المسجلة.

وسجل هيلاس فيرونا 25 هدفاً ويحتل المركز العاشر في جدول الترتيب، بينما سجل بولونيا في المركز التاسع 19 هدفاً حتى الآن.

ويتصدر مهاجم لاتسيو، تشيرو إيموبيلي صدارة الهدافين في معركة كابوكنونيير برصيد 10 أهداف حتى الآن هذا الموسم، بفارق هدف واحد عن جيوفاني سيميوني واثنان عن مهاجم فيورنتينا فلاهوفيتش.

وسجل ايموبيلي عدد أهداف أكثر من مهاجمي فريق ماسيمليانو أليجري باولو ديبالا، مويس كين، فيديريكو كييزا وألفارو موراتا مجتمعين، حيث سجل ديبالا ثلاثة أهداف في الدوري، بينما اكتفى مويس كين وكيزا وموراتا بتوقيع هدفين حتى الآن في موسم 2021-22.