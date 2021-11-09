شاهد مباراة الحد والبديع في كأس الاتحاد البحريني بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الحد والبديع في كأس الاتحاد البحريني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 9-11-2021.

يلتقي فريق الحد مع البديع اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد البحريني 2021/2022، والتي تقام بنظام المجموعة الواحدة.

وسيسعي فريق الحد مواصلة تفوقه على البديع بتحقيق الانتصار الخامس تواليًا بجميع المسابقات، في المقابل سيتطلع البديع إنهاء تلك السلسلة السلبية أمام الفريق السماوي وحصد أول 3 نقاط في كأس الاتحاد البحريني.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الحد والبديع في كأس الاتحاد البحريني 2021/2022، تمام الساعة 19:10 بتوقيت البحرين والسعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر الحد والبديع، على قناة البحرين الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11641 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وبتصحيح خطأ 3/4.

الحد – البديع

كأس الاتحاد البحريني (الجولة 1)

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