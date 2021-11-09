نجم ارسنال السابق ينصح إيدين هازارد بمغادرة ريال مدريد واللعب تحت قيادة إيدي هاو في نيوكاسل

يعتبر الدولي الإنجليزي السابق ونجم نادي ارسنال “جاك ويلشير“، أن نادي نيوكاسل وجهة رائعة بالنسبة لإيدين هازارد، الذي لا يزال غير قادر على تقديم أفضل مستوياته منذ وصوله إلى ريال مدريد صيف 2019.

ويعتقد لاعب خط الوسط السابق أن البلجيكي سيكون أفضل حالًا في فريق صندوق الاستثمارات العامة السعودي الجديد، تحت قيادة الانجليزي إيدي هاو، الذي تم تعيينه مؤخرًا كمدرب جديد.

منذ الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من قبل التحالف الذي يقوده صندوق الاستثمارات العامة السعودي بملايين الدولارات، تم الاستشهاد بالعديد من الأسماء الكبيرة لنجوم كرة القدم كاستثمارات مستقبلية محتملة للنادي الجديد، ونجم ريال مدريد في مقدمتهم.

في الوقت الحالي، كان التغيير الوحيد الذي حدث يتعلق بمدرب الفريق، بعد تعيين إيدي هاو مؤخرًا، والذي تتمثل مهمته في إخراج الفريق من منطقة الهبوط وجعله وجهة جذابة للموسم المقبل.

ويرى اللاعب الدولي الإنجليزي وأرسنال السابق، أن نيوكاسل يمكن أن تكون وجهة رائعة لإيدين هازارد، خاصة بعد وصول إيدي هاو.

وقال ويلشير عن هاو وكيف استقبله في بورنموث قادماً من أرسنال “كان الأمر رائعًا معي، لأنه كان صعبًا بالنسبة لي هناك لأنني جئت من نادٍ عظيم. لقد انضممت إلى مجموعة كانت معًا منذ أن كانوا في الدرجة الثانية، وكانوا جميعًا أصدقاء. لقد كانوا جميعًا رائعين معي، لكن إيدي تأكد من ذلك.”

لهذا السبب، يعتقد ويلشير أن هاو يمكنه أيضًا التواصل مع هازارد في نيوكاسل إذا غادر ريال مدريد حيث قال “إيدين هازارد هو مستوى آخر، لكنني أعتقد أن إيدين سيحب اللعب لمدرب مثل إدي هاو. إنه نوع المدرب الذي تريد أن تلعب من أجله “.

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منذ وصوله إلى ريال مدريد مقابل أكثر من 100 مليون، لم ينجح إيدين هازارد في تقديم أداء متواصل مع النادي الملكي بمستواه المعتاد.

وساهمت الإصابات المتكررة وعدم النجاح في استغلال الفرص البلجيكي في موقف صعب، وبالكاد سجل خمسة أهداف منذ وصوله إلى سانتياجو برنابيو خلال الميركاتو الصيفي 2019.

حتى الآن هذا الموسم، شارك هازارد في إحدى عشرة مباراة، نجح في خمس منها فقط في دخول التشكيلة الأساسية مع المدير الفني الايطالي كارلو أنشيلوتي.

وفي المباراة الأخيرة للفريق الأبيض ضد رايو فاليكانو، لم يكن لديه سوى بضع دقائق في المراحل الأخيرة من المباراة.

في هذه الحالة، لا يستبعد ريال مدريد إعارة البلجيكي في الميركاتو الشتوي المقبل وفقاً لمصادر عديدة، بينما يفكر اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، في الاختيار الأفضل بالنسبة له.