شاهد مباراة الاهلي والوكرة في كأس قطر بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي والوكرة في كأس قطر «كأس Ooredoo القطرية»، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 9-11-2021.

يلتقي فريق الاهلي مع ضيفه الوكرة على ملعب حمد بن خليفة، في مباراة هامة على صدارة المجموعة الأولى ضمن منافسات الجولة الثالثة في كأس قطر 2021/2022.

ويتصدر الوكرة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، فيما جمع الاهلي 4 نقاط من مباراتين، والشمال 4 نقاط من 3 مباريات، وحصد فريق ام صلال 3 نقاط في المركز الرابع، ويتذيل الريان الترتيب من دون نقاط.

وحقق الوكرة الفوز على فريق ام صلال في الجولة الأولى بخماسية نظيفة، وخسر في الثانية أمام الشمال (2-1)، قبل أن يحقق انتصاره الثاني على حساب الريان بنتيجة (4-3).

في المقابل، لم يعرف الاهلي طعم الخسارة، تعادل في المباراة الافتتاحية مع نادي الشمال بهدفين لمثلهما، وفاز على الريان في الجولة الثانية بهدفين نظيفين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والوكرة في دور مجموعات كأس قطر 2021/2022، تمام الساعة 16:10 بتوقيت قطر والسعودية، 15:10 بتوقيت مصر، 13:10 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر الاهلي والوكرة في كأس Ooredoo القطرية، على قناة الكأس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11919 أفقي.