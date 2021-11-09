شاهد مباراة المحرق والشباب في كأس الاتحاد البحريني بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة المحرق والشباب في كأس الاتحاد البحريني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 9-11-2021.
يستضيف فريق الشباب حامل اللقب المحرق ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة ببطولة كأس الاتحاد البحريني 2021/2022، والتي تقام بنظام المجموعة الواحدة.
تنطلق صافرة بداية مباراة المحرق والشباب في كأس الاتحاد البحريني 2021/2022، تمام الساعة 19:10 بتوقيت البحرين والسعودية، 17:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت جرينتش.
وينقل بث مباشر المحرق والشباب، على قناة البحرين الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11641 أفقي، بمعدل ترميز 27500، وبتصحيح خطأ 3/4.
وتعد مواجهة المحرق لفريق الشباب في الجولة 11 بالدوري البحريني موسم 2019/2020، هي الأخيرة بين الفريقين في جميع المسابقات، وفاز الأحمر بهدفٍ دون رد، قبل أن يهبط الشباب لدوري الدرجة الثانية.
المحرق – الشباب
ملعب نادي الشباب
كأس الاتحاد البحريني (الجولة 1)
جارية الآن
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