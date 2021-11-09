الامارات | مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يهدد بالرحيل عن مانشستر يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. كريستيانو رونالدو يهدد بالرحيل عن مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية في عددها اليوم عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أكد لإدارة ناديه الإنجليزي، أنه سيرحل عن النادي في الموسم الجاري، في حال استمرت نتائج الفريق في التراجع بشكل كبير. وقالت إن رونالدو حدد شرطا رئيسا للبقاء مع النادي، وهو حلول الفريق في أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وأنه بخلاف ذلك سيرحل لا محالة.

ويرى رونالدو أنه قادر على العطاء لفترة طويلة، وأنه بالوضع الحالي للفريق، خاصة في ظل توالي الهزائم، وآخرها الديربي أمام سيتي على أرضه وبين جمهوره 0-2، وعلى نفس الملعب "أولد ترافورد" خسر قبلها أمام ليفربول بطريقة مذلة 0-5، ويحتل المركز السادس بـ17 نقطة، بفارق 9 نقاط عن تشلسي المتصدر، وبعد 11 جولة فقط.

وقال رونالدو إنه سبق وأوضح لإدارة النادي حين تم التعاقد معه في الصيف الماضي، بأنه لم يأت إلى مانشستر من أجل الاستجمام، بل للفوز وإحراز البطولات، وأنه إذا استمر الحال يسوء من مباراة لأخرى، وفشل النادي في إنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل، فسيبحث عن وجهة أخرى.

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