الامارات | "الجولة الأوروبية" للغولف تصبح "جولة دي بي ورلد" بدءاً من 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن "الجولة الأوروبية" للغولف تصبح "جولة دي بي ورلد" بدءاً من 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "الجولة الأوروبية" للغولف ودي بي ورلد - المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم - اليوم عن تطور بارز في مسار شراكتهما الطويلة حيث ستصبح دي بي ورلد الراعي الرسمي للجولة الأوروبية اعتباراً من بداية موسم 2022.

وبالتزامن مع احتفالات "الجولة الأوروبية" ودي بي ورلد بالذكرى الخمسين لإنشائهما في عام 2022 تُبشّر هذه الاتفاقية ببداية حقبة جديدة غير مسبوقة في تاريخ "الجولة الأوروبية" التي ستبدأ موسمها الأول تحت اسمها الجديد؛ "جولة دي بي ورلد".

ويعتبر هذا التعاون التاريخي الذي تم الإعلان عنه اليوم بمثابة محطة بارزة على صعيد الشراكات في الفعاليات الرياضية العالمية ويأتي تزامناً مع دي بي ورلد الراسخ تجاه ثلاثة مجالات أساسية وهي: الارتقاء بمستوى "الجولة" من كل النواحي وتطوير رياضة الجولف على مستوى العالم وتحفيز أثرها الإيجابي على المجتمع.

ومن خلال هذه الشراكة ستتمكن جولة دي بي ورلد الجديدة من تمويل جوائز تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار لأول مرة في تاريخ الجولة وحد أدنى للجائزة يصل مليوني دولار لجميع الجولات التي تمت الموافقة عليها مسبقاً من قبل جولة دي بي ورلد. وستكون جولة دي بي ورلد عام 2022 جولة عالمية فعلية حيث ستضم ما لا يقل عن 47 بطولة في 27 دولة مختلفة بما في ذلك بطولات جديدة في الإمارات واليابان وجنوب أفريقيا وبلجيكا وسلسلة رولكس الموسعة التي تشمل خمس فعاليات هي: بطولة أبوظبيHSBC وبطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io وبطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة وبطولة BMW PGA وبطولة دي بي ورلد التي ستختتم الموسم.

وستشمل أيضًا وللمرة الأولى ثلاث بطولات مشتركة مع جولة PGA - وهي بطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة المذكورة أعلاه وبطولة بارباسول وبطولة باراكودا التي تقام في الولايات المتحدة - نتيجة للتحالف الاستراتيجي بين اثنتين من أبرز جولات الجولف للمحترفين الذكور. للاطلاع على كامل جدول 2022، يرجى الضغط هنا.

وتأسست كلّ من "الجولة الأوروبية" ودي بي ورلد في عام 1972 وتطورت كلتاهما منذ ذلك الحين إلى مشروعات عالمية. وانطلاقاً من مقرها الرئيسي في دبي أصبحت دي بي ورلد مزوداً عالمياً رائدًا بحلول سلسلة التوريد اللوجستية الذكية والمتكاملة.

ويعود التعاون بين دي بي ورلد وبين "الجولة الأوروبية" إلى ما يزيد عن عقد من الزمن حيث بدأت دي بي ورلد كشريك في الجولة النهائية من "السباق إلى دبي" ضمن "الجولة الأوروبية" في عقارات جميرا للغولف في عامها الافتتاحي 2009 وذلك قبل إعادة تسميتها من "سلسلة بطولات رولكس" إلى "بطولة جولة دي بي ورلد" في عام 2012 وهو العام الذي أصبحت فيه دي بي ورلد "الراعي الرسمي للجولة الأوروبية".

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