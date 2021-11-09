اخبار الرياضه

الامارات | منتخب الإمارات مع لبنان وسورية والأردن ببطولة غرب آسيا للشباب

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات مع لبنان وسورية والأردن ببطولة غرب آسيا للشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سُحبت اليوم قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب 2021 المقررة في مدينتي البصرة وأربيل بجمهورية العراق للفترة من 20 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل. وتم خلال القرعة توزيع المنتخبات التسعة المشاركة على مجموعتين، بواقع خمسة منتخبات في المجموعة الأولى التي تلعب مبارياتها في البصرة، وأربعة منتخبات في الثانية التي تقام منافساتها في أربيل.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سورية والأردن ولبنان، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق "المستضيف"، فلسطين، اليمن، البحرين والكويت. وتقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة ، ويتأهل أول كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي ستُقام  إما في البصرة أو أربيل.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا