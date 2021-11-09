شكرا لقرائتكم خبر عن هل الرموش الصناعية عازلة للوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل الرموش الصناعية عازلة للوضوء؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب على السؤال محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: "الرموش الصناعية لو كانت "إكستنشن" أو امتداد يوضع أعلى الرموش، ففى هذه الحالة لا يمنع وصول الماء لأطراف الرموش، ولا مانع حتى من الرموش التي تم تركيبها أعلاها".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:" لو قلنا إن الرمش له 4 حواف يمين ويسار، وأعلى وأسفل فيتم التركيب في الحافة الظاهرة بالجهة الفوقية، وبالتالي هناك حواف متعددة يمكن أن يصل إليها الماء، وبالتالى لا تكون هذه الرموش مغطية تغطية كاملة لرموش العين فتمنع من صحة الوضوء، إذن بهذه الصورة يكون الوضوء صحيح".

كانت دار الإفتاء المصرية أجابت فى بث مباشر سابق على سؤال نصه: "هل يجوز وضع مكياج خفيف ولف الطرحة بطريقة مخالفة للحجاب ولا تظهر الشعر؟"، قائلة:"المرأة جبلت على التزين، فيجوز وضع مكياج خفيف يناسب بشرتها ولا يلفت النظر، بحيث إذا نظر إليها أحد نظرة عابرة لا يدرك شيئاً، أما فيما يتعلق بلفة الطرحة فهذا لا يعنينا فى شىء أو لا يعنى الشرع لأن الشرع يطلب أن تكون المرأة ساترة لجسدها فيما عدا الوجه والكفين وأن تكون ملابسها لا تصف ولا تشف ولا تكشف فإذا تحقق ذلك فلتلف الطرحة وتتفنن فى لفها كيفما تشاء المهم تحقق ما تطلبه الشرع".