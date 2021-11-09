شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى أعضاء مجلس النواب للمنطقة الشمالية لمناقشة احتياجات دوائرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أن العلاقات بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمرة بهدف المساهمة في حل مشاكل المواطنين وتوفير احتياجاتهم مشيرًا إلى وجود تكامل دائم لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشمالية بالقاهرة استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم، وخلال اللقاء قدم نواب دائرة الساحل وروض الفرج درعًا لمحافظ القاهرة تقديرا لجهود المحافظة في الارتقاء بالمنطقة .

كما قدم نواب المنطقة الشمالية عدة مقترحات لتطوير مناطقهم ووجه محافظ القاهرة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها .

والتقى المحافظ، الأحد الماضى أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ، وخلال الاجتماع عبر نواب عين شمس عن رضا المواطنين عن الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم خاصة في مجال إعادة رصف الشوارع مع استكمال مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي .