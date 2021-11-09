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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى أعضاء مجلس النواب للمنطقة الشمالية لمناقشة احتياجات دوائرهم والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشمالية بالقاهرة استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم، وخلال اللقاء قدم نواب دائرة الساحل وروض الفرج درعًا لمحافظ القاهرة تقديرا لجهود المحافظة في الارتقاء بالمنطقة .
كما قدم نواب المنطقة الشمالية عدة مقترحات لتطوير مناطقهم ووجه محافظ القاهرة بسرعة دراستها واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها .
والتقى المحافظ، الأحد الماضى أعضاء مجلس النواب عن المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة استمع خلالها لطلباتهم المقدمة لخدمة دوائرهم ، وخلال الاجتماع عبر نواب عين شمس عن رضا المواطنين عن الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم خاصة في مجال إعادة رصف الشوارع مع استكمال مشروعات إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي .
لقاء محافظ القاهرة بنواب البرلمان للمنطقة الشمالية
تكريم المحافظ