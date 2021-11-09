شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" توقع 8 اتفاقيات فى مجالات السكك الحديدية والنقل البحرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة النقل اليوم الثلاثاء، 8 مذكرات تفاهم وبرتوكولات بين قطاعات وهيئات وزارة النقل وكبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات السكك الحديدية والنقل البحرى والموانئ الجافة، نعرضها خلال التقرير التالى:

1. مذكرة تفاهم لزيادة إنتاج ورشة العباسية من المفاتيح والتحاويل والمقصات اللازمة لخطوط الهيئة مع فويست البين النمساوية.

2. مذكرة تفاهم لإنشاء مراكز التدريب التقنى والمهنى بهدف تنفيذ أنشطة التدريب والتعليم الفنى لقطاع السكك الحديدية مع DB الالمانية والسويدي المصرية.

3. مذكرة تفاهم لتقديم الخدمات الاستشارية الفنية للمساهمة في زيادة قدرة هيئة السكك الحديدية للنهوض بمستويات التشغيل والصيانة للشبكة الحالية وتوفير خبراء طبقا لمتطلبات الهيئة في المجالات المختلفة وفقاً لطبيعة الاعمال مع DB الالمانية والسويدي المصرية.

4. بروتوكول تعاون لتوريد وتركيب أنظمة حجز تذاكر وبوابات الكترونية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع ريفنجا الإسبانية.

5. مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي لتجهيز وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى.

6. مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة العربية لسلاسل الإمداد لتجهيز وإدارة وتشغيل محطة صب جاف لتداول الحبوب والزيوت بميناء الدخيلة.

7. مذكرة تفاهم في مجال المواني الجافة لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء دمياط الجاف.مع مجموعة تحالف بقيادة شركة سبشيال جروب للتجارة و الاستثمار.

8. مذكرة تفاهم لعمل دراسة جدوى مبدئية لميناء السادات الجاف ليكون أول ميناء متخصص فى الصب الجاف فى الشرق الأوسط..مع مجموعة تحالف بقيادة شركة سبشيال جروب للتجارة و الاستثمار.