نجم منتخب الجزائر: ندعم صلاح للفوز بالكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - عبّر إسلام سليماني، مهاجم أولمبيك ليون ومنتخب الجزائر، عدم دعمه للمصري محمد صلاح نجم هجوم ليفربول، من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية، التي ينافس عليها أيضا الجزائري رياض محرز.

كانت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المانحة لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، أعلنت في وقت سابق عن 30 مرشحا للفوز بالجائزة لعام 2021، ومن بينهم صلاح ومحرز.

وقال سليماني في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس": "لم لا ندعم محمد صلاح؟ هو عربي مثلنا يمثل كل العرب، كما نفعل نحن".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "فخر لنا أن يكون هناك لاعب عربي مرشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية، سواء كان صلاح أو رياض محرز".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2021 يوم 29 نوفمبر الحالي بمسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.