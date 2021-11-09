كوتينيو يُغضب نجوم برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أثار تصرف فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة في مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو برفضه الخروج للتبديل، استياء قادة الفريق الكتالوني.

كان المراسلين في ملعب "بالايادوس" معقل سيلتا فيجو، قالو إن كوتينيو رفض طلب الجهاز الفني بالدخول بديلا بعد إصابة اللاعب الشاب أنسو فاتي قبيل نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3-3، فضلا عن تكاسله أثناء القيام بعملية الإحماء.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سوبر ديبورتي" الإسبانية، فإن عدة لاعبين في برشلونة أصبحوا يشعرون بالضجر من كوتينيو بسبب بعض مواقفه في التدريبات والمباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد قادة برشلونة -لم يتم الكشف عن اسمه-، قام بتوبيخ كوتينيو، محاولا إقناعه بالتوقف عن التصرفات والمواقف السلبية.

وذكرت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها لاعب من برشلونة حوارا مماثلا مع كوتينيو، الذي يشعر بالاستياء بسبب ابتعاده عن التشكيل الأساسي.

جدير بالذكر كوتينيو (29 عاما) شارك في 11 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وحيدا.