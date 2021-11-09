شاهد مباراة الريان وام صلال في كأس قطر بث مباشر يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الريان وام صلال في كأس قطر «كأس Ooredoo القطرية»، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 9-11-2021.

يستقبل الريان نظيره ام صلال على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى في كأس قطر 2021/2022.

ويقام كأس قطر بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 5 أندية، يتأهل منها الأربع الاوائل إلى أدوار خروج المغلوب (ربع النهائي، نصف النهائي) وصولًا إلى المباراة النهائية.

وسيسعى الريان لتحقيق الانتصار الأول في دور مجموعات كأس قطر من أجل إحياء آماله في بلوغ دور ربع النهائي، إذ يتذيل ترتيب المجموعة برصيد خالٍ من النقاط، بعدما خسر في أول مباراتين أمام الأهلي والوكرة على الترتيب.

وسيدخل الريان مواجهة ام صلال من دون خدمات نجمه الأول، الكولومبي خاميس رودريجيز الذي تلقى الدعوة من منتخب كولومبيا لأول مرة من عام، لخوض مباراتي البرازيل وباراجواي في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

في المقابل، يتطلع فريق ام صلال مواصلة الانتصارات في كأس قطر بعدما عوض خسارته في الجولة الأولى بالفوز على فريق الشمال في الجولة الماضية.

ويتصدر الوكرة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، وجمع الاهلي والشمال 4 نقاط من مباراتين، فيما حصد ام صلال 3 نقاط في المركز الرابع، ويتذيل الريان الترتيب من دون نقاط.

تنطلق صافرة بداية مباراة الريان وام صلال في دور مجموعات كأس قطر 2021/2022، تمام الساعة 16:10 بتوقيت قطر والسعودية، 15:10 بتوقيت مصر، 13:10 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر الريان وام صلال في كأس Ooredoo القطرية، على قناة الكأس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11919 أفقي.