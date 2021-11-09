بالفيديو | بول بوجبا يزيد من مشاكل مان يونايتد، ويبتعد عن الملاعب لغاية العام 2022

تستمر مشاكل مانشستر يونايتد في التراكم، حيث يبدو أن لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوجبا جاهز لفترة طويلة من الغياب قد تستمر حتى العام 2022 بسبب الإصابة.

وتوقف بوجبا بعد شعوره بآلام في الفخذ خلال جلسة تدريب فرنسا يوم الاثنين خلال تمرين على التسديد من بعيد رفقة لاعب بايرن ميونيخ بنيامين بافارد، ليخرج لاعب خط الوسط من الملعب وهو يعرج، قبل الكشف عن مدى إصابته صباح اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لقنوات RMC الفرنسية، تم تشخيص إصابة بول بوجبا صباح اليوم، وتأكد غيابه عن الميادين لفترة ليست بالقصيرة، قد تستمر من 8 إلى 10 أسابيع.

ووصل بوجبا إلى كليرفونتين (مركز تدريبات المنتخبات الفرنسية) لإجراء فحوصات على فخذه الأيمن، وسيعود الآن إلى مانشستر يونايتد حيث سيخضع لمزيد من الفحوصات المتعمقة.

وكانت آخر مرة لعب فيها بوجبا مع فريق أولي جونار سولشاير عندما خسر بخماسية نظيفة أمام ليفربول في أواخر الشهر الماضي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لمدة 15 دقيقة فقط امام زملاء محمد صلاح، بعد أن كان بديلاً في الشوط الأول، ليتم طرده بسبب تدخل متهور على نابي كيتا.

ونتيجة لذلك، فقد كان بوجبا غائبًا عن مباريات مانشستر يونايتد التالية امام توتنهام و مانشستر سيتي في الأسابيع الأخيرة، ويبدو أن غيابه مستمر لفترة طويلة بسبب الإصابة الجديدة.