حكيم زياش يرد على وحيد خاليلوزيتش بعد ابعاده عن المنتخب المغربي

رد صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي “حكيم زياش” في برنامج “تيكي تاكا” مع سفيان التوزاني على إبعاده من المنتخب المغربي، وقال انه يعرف تفاصيل ما حدث وان ذلك هو المهم بالنسبة له حالياً.

وقرر المدير الفني البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني المغربي، عدم اختيار صانع ألعاب تشيلسي البالغ من العمر 28 عامًا حتى إشعار آخر بسبب الافتقار إلى الانضباط، كما تم تجاهل نصير مزراوي لاعب أياكس لنفس السبب.

وفي مواجهة هذا الأمر، لم يُظهر زياش ظهره عندما تحدث إلى ملك كرة القدم في الشوارع سفيان توزاني، وقال “لديه رأيه في ذلك، وأنا أرى ذلك. هو كما هو.”

واضاف نجم اياكس امستردام الهولندي السابق “أعرف ما حدث، هذا هو أهم شيء بالنسبة لي.”

ونفى زياش إظهار سلوك غير مقبول أو غير مهني أو رفض اللعب أو وضع نفسه فوق المجموعة، كما يدعي الناخب البوسني، وأوضح قائلا “أنا أعامل كل لاعب باحترام. أي شخص يعرفني أو عمل معي يعرف ذلك. هذا ما هو عليه فليكن”.

ويواجه المنتخب المغربي السودان و غينيا بالترتيب، خلال فترة التوقف الدولي الحالية برسم الجولتين الخامسة والسادسة ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بعد أن ضمن أسود الأطلس التأهل للدور الحاسم من التصفيات الافريقية بعد الجولة الرابعة.