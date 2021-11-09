الرجاء الرياضي يقيل التونسي لسعد الشابي و مدرب منتخب بلجيكا الاقرب لخلافته

أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي في بيان رسمي، فك الارتباط مع المدير الفني التونسي “لسعد الشابي جردة”، بالتراضي بين الطرفين، ومدرب سابق لمنتخب بلجيكا، الاقرب لخلافته.

وقال نادي الرجاء في بيان إقالة المدرب التونسي “توصل نادي الرجاء البيضاوي إلى اتفاق مع مدرب الفريق الأول السيد لسعد الشابي، يقضي بفك الارتباط بينهما بالتراضي ”

واضاف بيان التسور الخضر “يتقدم رئيس النادي السيد أنيس محفوظ، أصالة عن نفسه وعن المكتب المديري وجميع مكونات النادي، بأصدق عبارات الشكر والتقدير والامتنان للمدرب لسعد الشابي على الخدمات الجليلة التي قدمها للنادي، متمنياً له كامل التوفيق والنجاح في مشواره التدريبي “.

وقاد مدرب الاتحاد المنستيري التونسي السابق نادي الرجاء لتحقيق لقب كأس الاتحاد الافريقي على حساب شبيبة القبائل الجزائري، وكذا كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال على حساب اتحاد جدة السعودي.

ويعزى قرار الانفصال عن لسعد الشابي إلى تراجع نتائج الفريق، وكذا أداء زملاء أنس الزنيتي في مباريات الدوري المغربي inwi خلال الموسم الجديد 2021/22، حيث يبتعد عن المتصدر نادي الوداد البيضاوي، بفارق 5 نقاط كاملة، بعد مرور 10 جولات.

ويعتبر البلجيكي مارك ويلموتس، مدرب المنتخب البلجيكي السابق، المرشح الأوفر حظاً لخلافة لسعد الشابي، كمدرب لنادي الرجاء في الفترة المقبلة حيث لا تبعده عن تولي المهمة، سوى تفاصيل بسيطة.