مان سيتي مستعد لمبادلة رحيم سترلينج بنجم خط وسط برشلونة

يستعد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي لتقديم عرض مبادلة لبرشلونة، يشمل انتقال الجناح الانجليزي رحيم سترلينج نحو البلوجرانا، مقابل حصول بيب جوارديولا على خدمات النجم الهولندي فرانكي دي يونج.

وتم ربط برشلونة ارتباطًا وثيقًا بانتقال لاعب مانشستر سيتي سترلينج في عام 2022، بعد أن تراجع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في خطط بيب جوارديولا.

واعترف جوارديولا بأنه لن يقف في طريق سترلينج إذا أراد المغادرة بحثًا عن لعب كرة القدم أكثر، على الرغم من كونه خيارًا مهمًا لفريق السيتي.

ووفقًا لتقارير من صحيفة ناسيونال، فإن مدرب برشلونة الجديد تشافي هيرنانديز يريد جلب لاعبين جدد على مستوى الأطراف، وقد يغري جوارديولا برشلونة بعرض مبادلة يشمل دي يونج.

ويعتبر بيب جوارديولا من المعجبين منذ فترة طويلة بلاعب خط الوسط الهولندي، ويعود تاريخه إلى أيام أياكس أمستردام الهولندي، لكنه سيواجه صعوبة لإبعاده عن الكامب نو.

ويذكر التقرير أن تشافي لم يعطي الأولوية لمغادرة دي يونج، لكن فرصة توقيع سترلينج قد تغير ذلك، حيث من المحتمل أن يقبل برشلونة رسومًا قدرها 20 مليون يورو بالإضافة إلى جناح ليفربول السابق.