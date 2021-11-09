المنتخب السعودي يواصل تحضيراته لمباراة أستراليا في تصفيات كأس العالم 2022

واصل المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يوم أمس الاثنين، تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في مدينة سيدني الأسترالية استعدادًا لمواجهة الكنجر الاسترالي.

ويستعد الأخضر السعودي لمواجهة منتخب أستراليا يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء الاثنين، حصة تدريبية على “ملعب فلنتاين سبورتس بارك” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، وفقاً لتقرير المركز الإعلامي للمنتخب السعودي.

وبدأت حصة يوم امس بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغره، قبل أن تجرى تقسيمه من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية، وفقاً لنفس التقرير.

من جهة أخرى، يواصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم الثلاثاء عند الساعة السابعة مساءً على “ملعب فلنتاين سبورتس بارك”، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه وخصمه بالجولة الحالية «استراليا»، مقابل 6 نقاط لكل من عمان واليابان، و3 للصين، في حين ظل رصيد فيتنام خاليًا من النقاط.