رغم الوضعية الصعبة.. سولشاير يفاجئ لاعبي مان يونايتد بأسبوع كامل دون تدريبات!

أصبح معظم اللاعبين في مانشستر يونايتد في حيرة من أمرهم بعد أن قرر المدير الفني أولي جونار سولشاير منح الجميع أسبوع إجازة خلال فترة التوقف الدولي، بالتزامن مع الوضعية الصعبة التي يواجهها الفريق من حيث النتائج.

ويجد مان يونايتد نفسه في مأزق حقيقي، مع الهزائم المحبطة أمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يترك مهمة سولشاير معلقة بخيط ضعيف باستمرار، رغم تأكيد الإدارة مواصلة تقديم الدعم للمدير الفني النرويجي.

من الواضح أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتغيير الأمور في أولد ترافورد، لكن تقرير من صحيفة ديلي ميل البريطانية، يؤكد أن سولشاير اختار عدم إبقاء لاعبيه في ملعب التدريب – وبدلاً من ذلك منح الجميع، بمن فيهم الموظفون، إجازة لمدة أسبوع.

ويُعتقد أن قراره قد قوبل بارتباك حقيقي من قبل الكثيرين في غرفة الملابس، حيث يشعر الكثير من اللاعبين كما لو أن الفريق كان بإمكانه القيام ببعض التدريبات الإضافية معًا بينما يتطلعون إلى استعادة مستواهم الحقيقي.

أما بالنسبة إلى سولشاير، فقد تم تصويره مع عائلته في مطار مانشستر قبل ركوب طائرة خاصة والعودة إلى مسقط رأسه كريستيانسوند.

وكان أمثال دين هندرسون وآرون وان بيساكا ودوني فان دي بيك وأنتوني مارسيال يستعدون جميعًا للتدريبات الإضافية على مدار الأسبوعين المقبلين، لكنهم بدلاً من ذلك تم إعادتهم إلى المنزل لمدة سبعة أيام للحصول على مزيد من الراحة والاسترخاء.

وسوف يجتمعون مرة أخرى الأسبوع المقبل، عندما يبدأ سولشاير الاستعداد للرحلة إلى واتفورد في 20 نوفمبر – وهي مباراة من المتوقع أن يظل مسؤولاً عنها على الرغم من اجتماعه مع التسلسل الهرمي للنادي بعد الهزيمة الكئيبة 2/0 أمام مانشستر سيتي يوم السبت.

وسيكون القرار النهائي حول مستقبل سولشاير مع الرئيس المشارك جويل جليزر، إلا أنه لا توجد مؤشرات على أن الإدارة سوف تقوم بإحداث تغيير في القيادة الفنية للشياطين الحمر في الوقت الحالي.