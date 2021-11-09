الامارات | 5 لاعبين في المنتخب الألماني يخضعون إلى حجر صحي بسبب كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين في المنتخب الألماني يخضعون إلى حجر صحي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم أن خمسة لاعبين من المنتخب الوطني يخضعون للحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحدهم بفيروس كورونا، وذلك قبيل خوض "مانشافات" الضامن تأهله إلى مونديال 2022 الجولتين الاخيرتين من التصفيات الاوروبية. وأفاد الاتحاد المحلي للعبة أنّ اللاعب المصاب كان قد تلقى بالكامل الجرعات المضادة للفيروس ولا تظهر عليه أعراض في الوقت الحالي، من دون أن يحدد هويته.

من ناحيتها، أكدت صحيفة بيلد اليومية أنّ اللاعب المصاب هو مدافع بايرن ميونيخ نيكلاس زوله. وأضاف الاتحاد انه طُلب من أربعة لاعبين آخرين حجر أنفسهم بعدما ثبت انهم على اتصال وثيق بالفرد المصاب، على الرغم من أن نتائج الاختبارات التي خضعوا لها جاءت سلبية. قال أوليفر بيرهوف مدير الإتحاد الألماني "هذه الأخبار، قبل الجولتين الاخيرتين من التصفيات الاوروبية لنهائيات كأس العالم، هي مريرة للفريق التدريبي وللمانشافت أيضاً". وتخوض ألمانيا مباراتيها ضد ليشتنشتاين في 11 الحالي ومن ثم أرمينيا على أرض الأخيرة بعدها بثلاثة أيام، وهي ضامنة تأهلها الى النهائيات.

وتتصدر ألمانيا مجموعتها العاشرة بـ21 نقطة بعد فوزها بسبع من مبارياتها الثماني، متقدمة بفارق 8 نقاط على رومانيا الثانية قبل جولتين على ختام التصفيات.

وتعاني ألمانيا من ارتفاع أعداد المصابين بجائحة "كوفيد-19" مؤخراً، حيث سجل معدل الاصابات بالفيروس لمدة سبعة أيام رقمًا قياسيًا جديدًا الثلاثاء.

كما تسلط هذه المسألة الضوء مرة جديدة على رفض نجم بايرن ميونيخ يوزوا كيميش تلقي اللقاح، مع الاسئلة التي تطرحها صحيفة بيلد بشأن عما يعنيه هذا للاعب غير المطعم. وكان كيميش الذي حمل شارة قيادة "مانشافات" في التصفيات مؤخراً، قد أثار جدلاً حادًا في البلاد الشهر الماضي عندما كشف أنه اختار عدم تلقي اللقاح، بسبب "مخاوف شخصية"، ما دفع وزير الداخلية هورست سيهوفر إلى حثه على إعادة التفكير في موقفه لأن "التطعيم هو السلاح الرئيس في مكافحة الوباء".

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