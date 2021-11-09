شكرا لقرائتكم خبر عن أول بلاغ ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأهلي والمسئول عن صفحة النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمسئول عن صفحة النادي .

وقال صبري : نلتمس من سعادتكم إصدار الأمر بالتحقيق في البلاغ التالي في تحدي سافرلأحكام القضاء المصري العظيم والدستور والقانون ولمشاعر وأحاسيس أسر الشهداء تهنئة نشرتها صفحة النادي الأهلي الرسمية على فيسبوك وجاء مضمونها "يا يا يا يا ياتريـكة.. نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد محمد أبو تريكة، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد" .

ومن الثابت والمعروف للكافة أن محكمة النقض المصرية اصدرت أول حكم نهائي برفض الطعن الذي قدمه لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني محمد أبو تريكة و1529 شخصا آخر على إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

بدأت الأجهزة الأمنية المصرية تشك في انتماء "أبو تريكة" للجماعة الإرهابية إبان إعلانه تأييده للخائن الارهابي محمد مرسي ومشروع النهضة الذي تعهد به عندما كان مرشحًا للرئاسة

أما الأمر الذي أكد شكوك الأجهزة الأمنية بـ"أبو تريكة" فهو اتخاذ محمد مرسي قرارا بالعفو عن نجل عم الأول الذي كان متهمًا بالنصب واختلاس 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية عندما زور في أوراق رسمية أثناء عمليات التسفير لأداء فريضة الحج وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن ابوتريكة كان يمتلك 3 شركات ينفق نسبة كبيرة من أموالها والتي قدرت وفقًا لحصرها بـ 23 مليون جنيه على العناصر الإخوانية المحبوسة وأسرهم.

كما تم إنفاق جزء من هذه الأرباح على عمليات الإعاشة في الاعتصام الإخواني برابعة العدوية وأيضًا كرواتب شهرية لعدد من عناصر اللجان النوعية التابعة للتنظيم الإرهابي.

ليس هذا فقط، بل سهل أبو تريكة سفر العديد من العناصر الإخوانية الإرهابية إلى أنقرة من خلال إحدى هذه الشركات التي كانت تعمل في المجال السياحي وتنظيم الرحلات السياحية لتركيا.