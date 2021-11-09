شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الشباب والتنمية المحلية يطلقان مبادرة تنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،اليوم الثلاثاء، فعاليات مبادرة تصميم وتنفيذ مشروع عربات الطعام المتنقلة " ايجي ترك " بديوان عام الوزارة.

جاء ذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة بمجلس الوزراء ، لدعم وتنمية وتطوير المبادرات القومية ذات الصلة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب، ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.

وتأتي المبادرة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الحكومة لمشروعات الشباب، من خلال انشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ علي المظهر الحضاري للمدن والقضاء علي العشوائية واظهار الشباب بمظهر يليق بهم محققة أهداف مصر 2030.

شهد الاحتفالية كل اللواء اسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب ، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب والدكتور أحمد سمير مدير مبادرة " ايجي ترك"، ومن وزارة التنمية المحلية حضر كل من المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد الوزير للتخطيط والدكتور خالد قاسم مساعد الوزير للتطوير المؤسسي.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة التي يتم تنفيذها مع وزارة التنمية المحلية تحت مسمى "عربات مصر _ ايجى ترك " ، لها هدف استراتيجى لدمج الاقتصاد الرسمى بغير الرسمى ، والمساهمة في تقليل نسبة البطالة، وتشجيع الشباب علي الاقبال علي المشروعات الصغيرة .

وكشف وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ مبادرة عربات مصر ايجى ترك سيتم طوال 5 سنوات مقبلة علي مستوي محافظات الجمهورية المختلفة، مثنياً علي التعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية الذي يأتي في اطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين وشباب مصر .

لفت الوزير إلي العناية الكبيرة التي توليها الوزارة لمجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ودورها في المجتمع من خلال تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للشباب تعمل علي تنمية مهارات وقدرات الشباب وتشجيعهم علي التوجه لهذا القطاع الهام في ضوء تنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة .

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي خلال كلمته سعي الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات، عبر إتاحة التمويل اللازم من خلال مجموعة من البنوك، بالإضافة إلى تسهيل منح التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الهجرة الداخلية من القرى إلى المدن وتحسين نمط الحياة.

وقال وزير التنمية المحلية ان الوزارة تدعم مشروعات ريادة الأعمال والعمل الحر في مصر ، وتولي أهمية لمشروعات عربات الطعام وبشراكة استراتيجية مع وزارة الشباب والتي تستهدف تحفيز الشباب.

وأضاف " شعراوي " أنه علي مدار عقود طويلة سيطرت علي مجتمعنا نظرة واحدة لفكرة العمل وهي الانخراط في الشريط الضيق الذي يمثله العمل الحكومي، الأمر الذي ترك آثارًا سلبية كبيرة على مجال العمل الخاص والذي يبحث عن العمالة فلا يكاد يجدها.

وتابع الوزير : ويحظي مجال ريادة الأعمال باهتمام بالغ و يوازي دوره في دعم مختلف مجالات العمل والإنتاج وتشجيع المبادرات الشبابية للانطلاق في السوق المحلية والدولية من خلال أفكار جديدة ومتطورة، موضحاً أن الوزارة فطنت للأهمية الكبيرة لمجال ريادة الأعمال وأدركت بشكل واضح خطورة الفكر التقليدي في مجال العمل والتوظيف على الأجيال المتعاقبة من شباب بلادنا ، فتحركت باتجاه غرس فكر أكثر تحررًا وانطلاقًا في أذهانهم عبر دعم مبادراتهم في مجال ريادة الأعمال .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي عمل الوزارة في دعم العديد من المبادرات والتي تنفذها بالاشتراك مع عدد من الوزارات فى مقدمتها وزارة الشباب والرياضة وفقاً للبروتوكول الموقع برعاية رئيس مجلس الوزراء , وكذا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وزارة الصناعة والتجارة ,وزارة الدولة للانتاج الحربى و مؤسسات الدولة فى مقدمتها مؤسسة " تحيا مصر" و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و كذا البنوك والاتحادات كاتحاد الصناعات المصرية, ومؤسسات المجتمع المدنى ، لافتاً الي تبني وزارة التنمية المحلية لمبادرة برنامج التنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" باعتبارها في مقدمة المبادرات الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية مجتمعية شاملة.