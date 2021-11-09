شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ تستضيف عمومية الاتحاد العربى للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الاتحاد العربى لاتحاد المصارعة برئاسة زامل الشهراني عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد يوم 25 نوفمبر الجارى ، بشرم الشيخ. ويقام اجتماع الجمعية العمومية على هامش البطولة العربية التى تنطلق 28 من نفس الشهر ، والتى تقام فى شرم الشيخ لتنشيط السياحة الرياضية، حيث كانت تقام بالإسكندرية كل عام بناء على رغبة الدول .

و يتنافس كلا من محمد محمود و علاء الدين فتحى على نائب الرئيس ، و محمود السيد و محمود عكاشة بمنصب السكرتير، وفى امانة الصندوق نبيل حسنى الشوربجى ونرمين رفيق.

وفى مقاعد العضوية جاءت قائمة المنطبق عليهم الشروط جمال عبد العظيم، السيد جمعة ، محمد صلاح عبد العزيز، محمد عادل عبد السلام ، ابراهيم عادل مصطفى، نادية عنتر ، أشرف حافظ، محمد السبع، أحمد عمارة ، محمد محمود عبد العزيز، و عبير عبد الوهاب