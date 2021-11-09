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شرم الشيخ تستضيف عمومية الاتحاد العربى للمصارعة

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القاهرة - سامية سيد -  

قرر الاتحاد العربى لاتحاد المصارعة برئاسة زامل الشهراني عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد يوم 25 نوفمبر  الجارى ،  بشرم الشيخ. 

 

ويقام اجتماع الجمعية العمومية على هامش البطولة العربية  التى تنطلق 28 من نفس الشهر ، والتى تقام فى شرم الشيخ لتنشيط السياحة ،  حيث كانت تقام بالإسكندرية كل عام بناء على رغبة الدول .

 

و يتنافس كلا من محمد محمود و علاء الدين فتحى على نائب الرئيس ، و محمود السيد و محمود عكاشة بمنصب السكرتير،  وفى امانة الصندوق نبيل حسنى الشوربجى ونرمين رفيق. 

 

وفى مقاعد العضوية جاءت قائمة المنطبق عليهم الشروط جمال عبد العظيم،  السيد جمعة ، محمد صلاح عبد العزيز،  محمد عادل عبد السلام ، ابراهيم عادل مصطفى،  نادية عنتر ، أشرف حافظ،  محمد السبع، أحمد عمارة ، محمد محمود عبد العزيز،  و عبير عبد الوهاب

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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