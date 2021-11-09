شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والننى يخوضان مرانا صباحيا فور الانضمام لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا ليفربول وأرسنال الانجليزيين، في التدريبات الصباحية التي أقيمت بأحد القاعات المتخصصة بمقر إقامة المنتخب ببرج العرب، فور انضمامهما للمعسكر صباح اليوم استعدادا لمباراتى انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

وانضم صلاح والننى إلى معسكر المنتخب الوطنى صباح اليوم الثلاثاء،وبذلك تكون صفوف الفريق قد اكتملت قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل ( بتوقيت القاهرة ) ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) واحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم: ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).