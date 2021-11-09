شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. عبد الرحيم العرجون يغتال أحلام الأهلى فى التتويج باللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 9 نوفمبر 2007 خسر الاهلى لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح نظيره النجم الساحلى فى اللقاء الذى شهد فضيحة تحكيمية مدوية بعدما تغاضى المغربى عبد الرحيم العرجون حكم اللقاء عن احتساب ركلتى جزاء للمارد الأحمر لصالح الثنائى أحمد شديد قناوى ومحمد أبو تريكة وتوج بطل تونس باللقب الأفريقى بالفوز 3-1 .
تقدم النجم الساحلى بهدف عفوان الغربى، لكن عماد النحاس عدل النتيجة فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الثانى، قبل أن يتعرض عماد النحاس للطرد، ويرفض العرجون احتساب ركلة جزاء صحيحة للأحمر، ويسجل النجم ثنائية فى الوقت بدل الضائع عن طريق أمين الشرميطى وموسى نارى.
خاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:عصام الحضري،عماد النحاس،شادي محمد،أحمد السيد،اسلام الشاطر،”حسن مصطفي”،جيلبرتو”أحمد شديد قناوي”،حسام عاشور،أنيس بوجبلبان،”احمد صديق”،محمد أبوتريكة،عماد متعب،فلافيو.
وتغاضى حكم موقعة الذهاب فى سوسة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح محمد بركات، نجم الأهلى وقتها، بل وسارع بإشهار البطاقة الصفراء للزئبقى بداعى التمثيل.
وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 10 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020 و2021.
كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.