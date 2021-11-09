شكرا لقرائتكم خبر عن روقا يرفض التجديد ويطلب الرحيل عن الزمالك في يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محمد اشرف روقا لاعب وسط الزمالك الرحيل عن صفوف الفريق في يناير المقبل في حالة عدم مشاركته في المباريات الرسمية للزمالك عقب العودة من فترة التوقف الحالية.

وتحدث روقا مع كارتيرون المدير الفني الفرنسي للفريق مؤكدا له انه يرغب في الحصول علي فرصة خاصة انه احد اللاعبين الذين لم يحصلوا علي فرصة كاملة خلال الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، وأكد روقا للمدير الفني انه في حالة استمرار استبعاده من المباريات فانه سيرحل عن الزمالك في يناير المقبل.

كما رفض أشرف روقا تجديد تعاقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مؤكدا انه لن يجدد تعاقده ليظل دون مشاركة في المباريات.

من ناحية أخرى يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، محمود عبد العزيز زيزو، لاعب وسط الفريق للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بداية من مباراة الاسماعيلي المقبلة في الدورى والمقرر لها 19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ4 للدورى.

ويرغب كارتيرون في منح زيزو فرصة المشاركة في المباريات بدلا من إمام عاشور الذي تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يحتاج طارق حامد لمساندة دفاعية في وسط الملعب وهو الدور الذي يفتقده إمام عاشور في أدائه الذي يغلب عليه الطابع الدفاعي.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك قد منح اللاعبين راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي، على أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء الراحة استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

في سياق مختلف طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من معاونيه إعداد تقريرعن اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخبات الوطنية خلال مباريات تصفيات كاس العالم 2022.

كما طلب الفرنسي تقرير خاص عن المغربي أشرف بن شرقي ووضع أبرز الملاحظات على أدائه لوضع برنامج خاص استعدادًا للمواجهة الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجاري بالدوري.

واستدعى المنتخب المغربي بن شرقي استعدادًا لمواجهتي السودان وغينيا يومي 12 و16 نوفمبر الحالي في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال، بينما تم استدعاء الجزيري لقائمة المنتخب التونسي استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر نفسه على الملعب الأولمبي في رادس بالجولة السادسة.