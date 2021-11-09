شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم: كل سنة وأنت طيب يا زعيم "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد حجازى نجم منتخب مصر ومدافع اتحاد جدة السعودى، بعيد ميلاد ابنه أدم، الذي يبلغ عامه الرابع اليوم، ونشر حجازي مجموعة صور له مع نجله عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "كل سنة وأنت طيب يا زعيم.. أدم 4 سنين اليوم"، وفى المقابل، تلقى حجازي الكثير من التهاني بعيد ميلاد نجله فور نشره الصور.



تدوينه احمد حجازي



ادم



نجل حجازي

وانضم الثنائى أحمد حجازى، مدافع اتحاد جدة السعودى وأحمد ياسر ريان مهاجم ألتاى سبور التركى، أمس الاثنين، لمعسكر منتخب مصر، ببرج العرب استعدادا لمباراتى انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022.



حجازي وابنه



حجازي وادم

وتوجه منتخب مصر إلى الإسكندرية الأحد الماضي، استعدادا لخوض المعسكر المغلق فى برج العرب حتى موعد السفر إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجارى على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الجمعة المقبل أمام انجولا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعود منتخب مصر من انجولا عقب المباراة مباشرة بطائرة خاصة إلى برج العرب، لاستكمال معسكره هناك حتى موعد مباراة الجابون الثلاثاء 16 نوفمبر الجارى فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المونديالية.

وتضم قائمة المنتخب كل من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) واحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم:عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني ) ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).