شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة فى بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مباراته القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز أمام المقاولون العرب بعد انتهاء فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، وذلك بعد الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

ويلعب الأهلي مع نظيره المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجارى فى الجولة الربعة لبطولة الدوري الممتاز باستاد الأهلي والسلام.

ومنح الجنوب الأفريقي بتسيو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، واستغل موسيماني فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني مباراتى أنجولا والجابون فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏