شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة ضد التعصب.. 3 مواقف تنصب نجم الأهلي سفيراً للروح الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض محمد مجدي أفشة نجم النادي الأهلي ، نفسه ضمن اللاعبين الكبار في قطبي الكرة المصرية ، بعد المواقف الأخيرة التي تحمل شعار لا للتعصب مما جعلته سفيراً للروح الرياضية ، واخرها في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك التي تشهد حماسا جماهيريا كبيرا، ورغبة من جماهير كل فريق في تحقيق الانتصار، وقد يتحول ذلك الحماس الجماهيري إلى شحن، وغضب جماهيري، وتعصب كبير بين مشجعي الفريقين، ولكن أفشة أظهر واحدة من أجمل اللقطات الإنسانية.

ونشرت صفحة شركة برزينتيشن سبورتس علي مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو من مباراة القمة، جمع أفشة وأحد أبناء قطاع الناشئين بنادى الزمالك، من حاملي الكرات خارج الملعب، وذلك خلال مباراة الأهلي والزمالك التي جمعت القطبين يوم الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5/3.

أفشة والطفل الزملكاوي فى مباراة القمة

وكانت الكاميرات قد أظهرت أحد حاملي الكرات المنتمين للزمالك باكياً عقب انتهاء اللقاء، حيث توجه محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي إلى الطفل وقام بمواساته عقب خسارة فريقه ومنحه قميصه الذى لعب به المباراة فى لقطة تنم عن الروح الرياضية.

أفشة يرفض استخدام "القاضية ممكن" فى حفل زفافه ويعلق: عيب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لمحمد مجدى أفشة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى بالأهلى، خلال رفضه ترديد مصطلح القاضية ممكن خلال حفل زفافه ، وظهر أحد الحضور في الفيديو مطالبا "أفشة" بترديد القاضية ممكن إلا أن الأخير رفض طلبه ورد عليه قائلا: "عيب"، في سلوك يعكس مدى تواضع اللاعب خصوصا أن هذا المصطلح أثار ضجة كبير خلال الفترة الماضية.