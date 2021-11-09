الامارات | المنتخب الصيني يتدرب في الشارقة استعدادا لمواجهة عمان

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الصيني يتدرب في الشارقة استعدادا لمواجهة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت إلى الشارقة أمس بعثة الصين، حيث دشن المنتخب الصيني تدريباته، على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة في الشارقة، استعداداً لخوض مباراتي التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 أمام عُمان وأستراليا يومي 11 و16 الجاري على التوالي، واللتان ستقامان على استاد نادي الشارقة.

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