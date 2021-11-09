الامارات | منتخب الإمارات يتدرب تحت 5 درجات مئوية في كوريا.. ويؤدي المران الرئيس غداً (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الإمارات يتدرب تحت 5 درجات مئوية في كوريا.. ويؤدي المران الرئيس غداً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُواصل منتخب الإمارات لكرة القدم سلسلة تدريباته اليومية في مدينة غويانغ استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام منتخب كوريا الجنوبية بعد غد الخميس ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى.ويؤدي المنتخب تدريباته وسط أجواء باردة جدا، تصل إلى 5 درجات مئوية، تحت قيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، وبمشاركة 25 لاعبا.

وركز الجهاز الفني خلال الحصص التدريبية الماضية على طريقة وأسلوب اللعب الذي سيتبعه خلال موقعة الخميس التي تعد في غاية الأهمية بالنسبة لمنتخبنا الذي يسعى بالخروج بنتيجة إيجابية للمحافظة على حظوظه في المنافسة على احدى البطاقات المؤهلة إلى المونديال خاصة وأن الأبيض يحتل المركز الرابع بالمجموعة برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة ، كما عمد الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين من كافة النواحي النفسية والبدنية والفنية.

ومن المنتظر أن يجري مارفيك بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية خاصة في ظل غياب أكثر من عنصر بداعي الإصابة أبرزهم ماجد حسن وشاهين عبدالرحمن وخلفان مبارك. وسيؤدي الأبيض مرانه الأساسي غداً في ستاد غويانغ بعد أن تدرب خلال الأيام الماضية في الملعب الفرعي، ويسبق المران الأساسي إقامة المؤتمر الصحفي التقديمي بحضور المدرب فان مارفيك وأحد اللاعبين وذلك للحديث لوسائل الإعلام عن آخر التحضيرات الخاصة بالمباراة.

وسيخضع أعضاء البعثة غداً إلى فحوصات PCR طبقاً للبروتوكول الصحي الذي ينص على إجراء مسحات قبل 24 ساعة من موعد المباراة التي ستقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية ( الثالثة ظهراً بتوقيت الإمارات ). من جهته وصل إلى مدينة غويانغ أمس سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم يرافقه عمر يبرودي الأمين العام المساعد للشؤون الفنية وذلك لحضور المباراة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news