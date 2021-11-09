مبابي يفضل التدريب تحت قيادة يورجن كلوب وليس أنشيلوتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

أشارت تقارير صحفية إلى أن كيليان مبابي يريد اللعب تحت قيادة المدير الفني الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بدلا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لريال مدريد الذي يحلم بارتداء قميصه منذ الطفولة.



وقد يمنح ذلك ليفربول دفعة مفاجئة قبل الصيف المقبل خاصة أن عقد المهاجم الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقد أوضح بالفعل أنه يريد ترك متصدر الدوري الفرنسي مجانا بنهاية الموسم خاصة بعد رفض النادي عرضين من ريال مدريد.

وبدا أمرا مفروغا منه أن النجم الفرنسي سينضم إلى ريال مدريد في خطوة حلم بها منذ الصّغر.

حتى أن ريال مدريد قدم سلسلة من العروض الرسمية لمبابي في آخر فترة انتقالات، ويقال إن آخرها تبلغ قيمتها نحو 189 مليون جنيه إسترليني، لكن وفقا لصحيفة El Nacional ونقل عنها موقع Sportsmole ، ”لا يقتنع إمبابي بأنشيلوتي كمدرب“.

وغادر المدير الفني الإيطالي إيفرتون الإنجليزي ليحل محل الفرنسي زين الدين زيدان في سانتياغو برنابيو هذا الصيف.

وحصل على لقب الدوري في أربع دول مختلفة، وثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا في سيرته الذاتية الرائعة، ورغم ذلك _يضيف التقرير_ مبابي يفضل العمل تحت قيادة كلوب إذا كان مديرا فنيا لريال مدريد.

وبينما يبدو من غير المرجح أن ينتقل المدير الفني الألماني إلى العملاق الإسباني، فقد يمنح ليفربول فرصة أفضل للتعاقد مع مبابي.

وكان كلوب اتصل بوالده ويلفريد العام الماضي لمناقشة صفقة انتقال محتملة.

ويسعى ليفربول بشدة للتمسك بالمصري محمد صلاح، وإضافة مبابي للقوة الضاربة ستجعله بالتأكيد من بين أخطر أندية العالم هجوما.

ويتألق صلاح حاليا في إنجلترا وأوروبا بتسجيل 15 هدفا بالفعل، بينما يمتلك مبابي سبعة أهداف لهذا الموسم حتى الآن.

في حديثه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال مبابي ”أردت مغادرة باريس هذا الصيف. كان طموحي واضحا. سنرى ما سيحدث، مستقبلي ليس من أولوياتي الآن.أنا مرتبط بباريس سان جيرمان، وإذا كنت غادرت هذا الصيف، لكان ذلك لريال مدريد فقط.

”اعتقدت أن مغامرتي قد انتهت. إذا كنت غادرت لكان فقط لريال مدريد. ترك باريس سان جيرمان كان الخطوة المنطقية التالية.“