شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أفضل 50 لاعبا في Football Manager 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

كشفت لعبة Football Manager2022 أحدث لعبة في سلسلة ألعاب الشهيرة Sports Interactive FM عن أفضل 50 لاعبًا في العالم حاليًا، وفقا لتصنيف اللعبة.



وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن لعبة Football Manager 2022 صدرت اليوم الثلاثاء التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني، 2021، لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac و Xbox Series X / S و Xbox One والأجهزة المحمولة مع إصدار Football Manager 2022 Touch أيضًا، في التاريخ نفسه لـ Nintendo Switch.

وكما هو متوقع، تم تصنيف لاعبين مثل: ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، وكيفن دي بروين، من بين أفضل اللاعبين، لكن مهاجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، تراجع مقارنة بالعام الماضي، حيث حصل على المركز الثاني خلف ميسي، لكن في نسخة العام الحالي، حلّ في المركز السابع.

تحتوي قاعدة بيانات Football Manager 2022 على بيانات عن أكثر من 800000 لاعب ومدرب، ومع وجود أكثر من 50 دولة يمكنك تدريبها، تقدم اللعبة تجربة ممتعة ومفصلة بشكل لا يصدق.

نمت FM لتصبح أكثر من مجرد لعبة، ودمجت نفسها في صناعة كرة القدم. يتم استخدام قاعدة بيانات FM من قبل العديد من الأندية، للمساعدة في تشكيل إستراتيجيات التعاقد الخاصة بهم، وآلاف من لاعبي كرة القدم المحترفين، وأعضاء الأجهزة الفنية من بين اللاعبين الدائمين في Football Manager .

باستخدام قاعدة بيانات FM22 ذات السمعة الطيبة، جمعت ”ميرور“ القائمة المحددة لأفضل 50 لاعبًا في العالم، وترتيبهم وفقًا لقدراتهم الحالية داخل اللعبة.

إذا كنت جديدًا في سلسلة Football Manager، فسيتم منح كل لاعب في قاعدة بيانات FM قيمة من 200 لكل من القدرة الحالية (مدى جودتها الآن) والقدرة المحتملة (إلى أي مدى يمكن أن تصبح جيدة).

وفيما يلي أفضل 50 لاعبًا، وفقا لقدرتهم الحالية في FM22:

1-ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان (194/200)

2-روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ (190/200)

3-كيفين دي بروين – مانشستر سيتي (188/200)

4-هاري كين – توتنهام هوتسبر (184/200)

5-محمد صلاح – ليفربول (184/200)

6-كيليان مبابي – باريس سان جيرمان 9184/200)

7-كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد (182/200)

8-كريم بنزيما – ريال مدريد (180/200)

9-فيرجيل فان دايك – ليفربول (180/200)

10-نيمار – باريس سان جيرمان (180/200)

11- يوشوا كيميش-بايرن ميونخ (178/200)

12-مانويل نوير – بايرن ميونخ (178/200)

13-إيرلينغ هالاند – بروسيا دورتموند (177/200)

14-ساديو ماني – ليفربول (177/200)

15-روميلو لوكاكو – تشيلسي (177/200)

16-يان أوبلاك – مدريد (176/200)

17-تيبو كورتوا – ريال مدريد (175/200)

18-أليسون – ليفربول (174/200)

19-مارك أندريه تير شتيغن – برشلونة (174/200)

20-برونو فرنانديز -مانشستر يونايتد (172/200)

21-هيونغ مين سون – توتنهام هوتسبر (172/200)

22-لوكا مودريتش – ريال مدريد (171/200)

23- توماس مولر- بايرن ميونخ (170/200)

24-سيرجيو راموس – باريس سان جيرمان (170/200)

25-برناردو سيلفا – مانشستر سيتي (170/200)

26-إيدرسون – مانشستر سيتي (170/200)

27-توني كروس – ريال مدريد (169/200)

28-روبن دياز – مانشستر سيتي (169/200)

29-سيرجيو أغويرو – برشلونة (169/200)

30-جاك غريليش – مانشستر سيتي (168/200)

31-بول بوجبا – مانشستريونايتد (168/200)

32-إيمريك لابورت – مانشستر سيتي (168/200)

33-أنطوان غريزمان – أتلتيكو مدريد (168/200)

34-رحيم سترلينغ – مانشستر سيتي (167/200)

35-ليروي ساني – بايرن ميونخ (167/200)

36-كاسيميرو – ريال مدريد (167/200)

37-لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان (167/200)

38-باولو ديبالا – يوفنتوس (166/200)

39-نغولو كانتي – تشيلسي (166/200)

40-لويس سواريز – مدريد (166/200)

41-إيدن هازارد – ريال مدريد (166/200)

42-رافائيل فاران – مانشستر يونايتد (165/200)

43- ليون جوريتسكا – بايرن ميونخ (165/200)

44-فابينيو – ليفربول (164/200)

45-ديفيد ألابا – ريال مدريد (164/200)

46-فرناندينيو – مانشستر سيتي (164/200)

47-تياغو ألكانتارا- ليفربول (164/200)

48- تشيرو إيموبيلي- لاتسيو (164/200)

49-أنخيل دي ماريا – باريس سان جيرمان (164/200)

50-فرينكي دي يونغ – برشلونة (164/200)