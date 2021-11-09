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هل تغري الأموال السعودية ’’صلاح’’ للانتقال إلى نيوكاسل؟

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير بريطانية، أن الإدارة لنادي نيوكاسل الإنجليزي قرّرت فتح خزائنها من أجل الحصول على خدمات هداف فريق ، محمد صلاح.

وقالت صحيفة «teamtalk» البريطالنية، إن صندوق الاستثمار العام السعودي، الذي يستحوذ نيوكاسل، يتأهب لتقديم عرض مغرٍ لإقناع النجم المصري بالانتقال إلى صفوفه، مؤكدة أن انتقال محمد صلاح إلى سانت جيمس بارك سيكون بمثابة انقلاب مثير في البريميرليج.

فشل ليفربول في تجديد عقد محمد صلاح فتح باب التكهنات؛ حيث بات المصري، الذي سجل 15 هدفًا في 15 مباراة هذا الموسم، في طريقه لمغادرة أنفيلد بعد خمس سنوات من التألق والتي صاغها منذ يوليو 2017.

ونقلت «teamtalk» عن «كالتشيو ميركاتو» أن نيوكاسل يونايتد لم يدخل بمفرده ماراثون التعاقد مع هداف ؛ حيث تحرك الإسباني أيضًا من أجل خطف جناح ليفربول، غير أن القوة الشرائية لصندوق الاستثمارات السعودي بات مرجحًا لكفة المكابييس في مثل تلك المواقف.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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