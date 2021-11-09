فخر العرب في برج العرب .. محمد صلاح ينضم لكتيبة منتخب مصر استعدادا لموقعتي «انجولا والجابون»

الشارقة - اميمة ياسر - انضم الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى لاعبا ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، منذ قليل ، إلى معسكر منتخب مصر المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لمباراتى انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022.

ووصل صلاح والننى إلى برج العرب مساء أمس الاثنين، على متن طائرة خاصة قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لخوض المباراتين.

ويتوجه المنتخب فى الواحدة ظهر غد الأربعاء إلى انجولا على متن طائرة خاصة، لخوض مباراة الجمعة المقبل قبل أن تعود البعثة مباشرة عقب المباراة الى الاسكندرية استعدادا لمباراة الجابون يوم الثلاثاء المقبل ببرج العرب.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) واحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم: ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).