خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .. ماذا طلب موسيماني من إدارة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلى، سرعة التعاقد مع قلب دفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبلغ موسيماني، أن الفريق بحاجه إلى مدافع قوي، بعد أن أصبح مركز الدفاع نقطة ضعف للفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.

،وأبدي المدير الفني ملاحظة على تجاهل الإدارة لتوصيته بتدعيم مركز المساك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بل أن القائمين على النادي وافقوا على إعارة محمد عبد المنعم "كامبوس"، إلي صفوف فيوتشر إف سي، عقب انتهاء إعارته إلي سموحة، علي غير رغبة موسيماني.

وجاء ذلك الطلب، بعد تراجع الحالة الفنية والبدنية لرامي ربيعة وياسر إبراهيم، وضعف التكوين الجسماني لأيمن أشرف والمغربي بدر بانون، بالإضافة إلى أن محمود المتولي أصبح غيابه بسبب الإصابات أمرًا متوقعًا بشكل أكبر من وجوده، سواء في التدريبات الجماعية أو المباريات.