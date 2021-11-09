شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعاقد مع زينة العلمي لتدعيم سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع زينه تامر حازم العلمي، لتدعيم فريق كرة الطائرة لمدة 4 سنوات مقبلة.

وقال عبد القادر إن النادي، أتم تعاقده اليوم الثلاثاء، مع زينه تامر حازم العلمي لمدة 4 سنوات مقبلة قادمة من نادي الصيد.

وأضاف مدير النشاط الرياضي أن حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي وقع اختياره على زينة العلمي، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم.

وأكد رؤوف عبد القادر أن زينة تمثل إضافة لفريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلي خاصة أنها أحد العناصر المميزة في صفوف المنتخب الوطني.