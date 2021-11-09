شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفتقد جهود حسن الشامي أمام الأهلي والإسماعيلي بعد عقوبة الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب حسن الشامي ظهير أيسر المقاولون العرب، عن دعم صفوف فريقه في مباراتي الأهلي والإسماعيلي، بالجولتين الرابعة والخامسة من عمر مسابقة الدوري العام على الترتيب، وذلك بعد تأكد إيقافه مباراتين، عقب تعرضه للطرد المباشر في مباراة طلائع الجيش الماضية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وكان الشامي قد تلقى الكارت الأحمر مباشرة بعد كرة مشتركة مع لاعب الطلائع، ليتأكد غيابه مباراتين عن المقاولون العرب.

من ناحية أخرى، يسعى الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، لوضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص التى تسببت فى خسارة الفريق 5 نقاط حتى الآن بمسابقة الدورى العام، وذلك قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل أمام النادى الأهلي، المقرر إقامته يوم 19 نوفمبر الجارى بمنافسات الجولة الرابعة للدوري، والذى يستضيفه استاد السلام.

ووضع النحاس برنامجاً خاصاً لمهاجمى الفريق من أجل رفع مستوى اللاعبين فى اللمسة الأخيرة أمام المرمى وإنهاء الهجمات بشكل صحيح، بعد سلسلة الفرص التى أهدرها الفريق أمام طلائع الجيش، فى اللقاء الماضى الذى انتهى بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

ويعكف الجهاز الفني للنحاس، على مراجعة مباراة القمة التي جمعت الأهلي والزمالك بالجولة الماضية من الدوري، وانتهت بفوز كبير للفريق الأحمر بنتيجة 5/3، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في الأهلي قبل اللقاء المرتقب.

ويحتل المقاولون المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 4 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز على فريق إيسترن كومباني في الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم الخسارة أمام إنبي بنتيجة 3/2، قبل أن يتعادل ذئاب الجبل مع الطلائع بهدف لكل فريق.